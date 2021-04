“Me dejaron botado”: el dramático video de un niño abandonado por “coyotes” en el desierto

La crisis migratoria en la frontera sigue dejando cruentas imágenes de menores abusados por los inmisericordes “coyotes”.

Un video difundido por la Patrulla Fronteriza mostró a un niño llorando desolado en medio del desierto en Texas.

“¿Me puede ayudar?”, preguntó el chico a los oficiales, según se observa en la grabación.

“Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, explicó el niño con la voz entrecortada.

De acuerdo con Univision, el incidente se suscitó el pasado 1 de abril y tuvo un rango de suerte, pues el oficial estaba por terminar su turno.

El clima extremo del desierto en esa zona de Texas, pudo ser fatal para la salud del chico, del que aún se desconoce su nacionalidad.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en marzo se detuvieron a más de 173,000 personas en la frontera.

La administración Biden ha reconocido que se desató una crisis migratoria a partir de la desinformación que corre entre migrantes centroamericanos, que creen que la situación cambió con el final de la presidencia de Donald Trump.

“No vengan, no podrán entrar”, dijo el presidente en un discurso a mediados de marzo, a propósito de la afluencia de gente.

Hace unos días, un video mostró cómo “polleros” o traficantes de personas, arrojaron a dos niñas de lo alto del muro fronterizo y las abandonaron, sin importarles su destino.

Alleged smugglers scaled a 14-foot border barrier and dropped two young sisters – ages 3 and 5 – in the New Mexico desert. Border Patrol agents rescued the children and they were taken to a local hospital. https://t.co/dstZC1JJy0 pic.twitter.com/7OxXBoFFc7

— CBS News (@CBSNews) April 1, 2021