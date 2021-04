Por la mascarilla este hombre no reconoció a Rihanna, pero al hablar con ella le gustó y le pidió su número de contacto

Este fin de semana Rihanna acudió acompañada de su asistente personal a una marcha celebrada en Nueva York en el marco de los actos que han tenido lugar en las últimas semanas en señal de protesta contra la violencia hacia la comunidad asiática en Estados Unidos.

La cantante consiguió pasar desapercibida entre la multitud ataviada con una mascarilla y unas gafas de sol, hasta el punto de que uno de los manifestantes se animó a pedirle su número de teléfono para seguir hablando con ella más adelante después de que entablaran conversación, sin darse cuenta de que estaba tratando con una de las estrellas más famosas del planeta.

Como se puede ver en un vídeo que circula ahora por las redes sociales, Rihanna le respondió con mucho tacto que no podía darle su información personal de contacto, pero le propuso una alternativa: que la siguiera a través de Instagram para que pudieran enviarse mensajes privados y se ofreció incluso a escribir su nombre de usuario en el móvil de su nuevo amigo.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) April 5, 2021