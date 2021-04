Tragedia: bebé de 3 años murió al caer en pozo de aguas residuales en Nueva Jersey

Una niña de 3 años murió después de caer en un tanque séptico de aguas residuales en Nueva Jersey.

El Departamento de Policía de Lower Township está investigando la muerte, que ocurrió la noche del sábado en Sun Outdoors Campground en Erma, una pequeña ciudad en el extremo sur del estado.

En un comunicado de prensa, la policía dijo que los llamaron al campamento después de un informe de una niña de 3 años que no respondía. La víctima fue trasladada al Cape Regional Medical Center, donde la declararon muerta.

La investigación sigue abierta y en curso, aunque la policía no sospecha criminalidad en este momento. El fiscal del condado Cape May, Jeffrey H. Sutherland, dijo que todo indica que se trató de un accidente.

Se realizó una autopsia a la niña no identificada, pero la causa y otros detalles de la muerte están pendientes del informe final.

En agosto, una mujer de Portland quedó atrapada en un tanque séptico tres días después de caer y sobrevivió, acotó Pix11.

