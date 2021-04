Video: Mouctar Diakhaby asegura que Juan Cala le dijo “negro de mierda”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El futbolista del Valencia, Mouctar Diakhaby, ha decidido explicar su versión de lo ocurrido en el último partido liguero en donde su equipo enfrentó al Cádiz. Los futbolistas del Valencia abandonaron el terreno de juego por presuntos comentarios racistas por parte de Juan Cala, defensor de Los Piratas. Diakhaby difundió un vídeo a través de sus redes sociales en el que explica lo ocurrido durante el compromiso.

“Hoy estoy más tranquilo y quiero hablar“, estas fueron las palabras iniciales antes de que Diakhaby alegara que Juan Cala le dijo “negro de mierda“.

“Quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Hoy estoy más tranquilo y quiero hablar. En Cádiz el domingo hay una jugada donde un jugador me insulta. Las palabras son: “Negro de mierda (…) El jugador me dice eso y es intolerable. Todos habéis visto mis reacciones. No puede pasar en la vida normal ni en el fútbol, que es un deporte de respeto”, indicó el futbolista.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

En el vídeo, el futbolista también explica que desestimaron la posibilidad de volver al campo si Juan Cala se disculpaba, pero el futbolista francés y sus compañeros se negaron inicialmente a la petición. “Mis compañeros y yo decidimos irnos al vestuario, que fue una buena decisión y luego nos pidió un jugador de ellos a uno nuestro que si Cala se excusaba, si volviéramos al campo. Yo y mis compañeros le dijimos que no. Las cosas no son así. No puedes hacer algo y pasar así por una excusa”.

Finalmente, el futbolista francés termina con muestras de agradecimiento a todo el apoyo recibido del mismo modo que exige a las autoridades de La Liga, tomar decisiones. “Hoy me siento bien. Pero me ha dolido muchísimo. Es la vida y pasan cosas así. Espero que la Liga haga cosas, soluciones y encuentre pruebas para que todo se aclare. Quiero dar las gracias al Valencia, mis compañeros y entrenadores, por la solidaridad y apoyo que me ha dado“.