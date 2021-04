Autobuses ya están vacunando anti Covid en vecindarios de Nueva York ¿Cómo acceder a ellos?

Desde hoy está funcionando el primer “vacuna bus” de NYC, una nueva opción para llevar las dosis a los vecindarios más afectados por la pandemia y agilizar los procesos de inmunización anti coronavirus.

El alcalde Bill de Blasio anunció ayer que el primer autobús móvil comenzaría a funcionar hoy en Sunset Park, Brooklyn, estacionándose en la 7ma Avenida, entre las calles 53 y 54. Ese vecindario se encuentra entre más de dos docenas de comunidades. Se anunciarán más autobuses y ubicaciones en los próximos días, concentrados en las áreas de los cinco condados que fueron más afectadas por la pandemia.

El servicio se activa hoy, luego de que ayer todos los neoyorquinos a partir de los 16 años se volvieran elegibles para recibir la dosis COVID-19. Por ahora, el autobús de vacunación está disponible sólo para trabajadores de restaurantes y repartidores, durante la primera semana, detalló NBC News.

Los trabajadores de la clínica móvil hablarán varios idiomas y podrán administrar alrededor de 200 vacunas Johnson & Johnson, que requiere una sóla dosis, dijo el alcalde. “Éste es un enfoque que realmente nos ayudará a llegar a mucha gente que hasta ahora se está desatendiendo”. Como en los otros puntos de vacunación, en estos no se requiere poseer seguro médico ni documentos de ciudadanía ni residencia.

Cada autobús tiene seis salas de examen para que las personas se vacunen y un refrigerador para mantener las dosis frescas, afirmó el Dr. Ted Long, director ejecutivo del “Test & Trace Corps” de la ciudad, citado por The New York Times.

Los trabajadores de restaurantes y entregas pueden programar citas llamando al 1-833-762-7692 o enviando un correo electrónico a vacunabus@roarnewyork.org.

Watch: Thanks to Dr. Ted Long for introducing the new mobile #COVID19vaccine Clinic. Launching this week, this bus will deliver 150-200 vaccines a day to communities hardest hit by the pandemic.

Stay tuned for more info!#NYCVaxChamp#NYCVaccineForAll pic.twitter.com/YVtN5CK15x

— NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) April 6, 2021