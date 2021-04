Madre asesina a hijas de 6 y 1 año en Texas y luego acude a estación policial para llamar desde el lobby al 911

Una madre en Texas enfrenta la pena capital por matar a sus dos hijas de 1 y 6 años y luego llamar desde una estación de Policía al 911 para informar sobre lo que había hecho.

Madison McDonald, de 30 años, fue arrestada este lunes en relación con el asesinato de Lillian Mae McDonald, de 1 año, y Archer Hammond, de 6.

Según el reporte de las autoridades, luego del asesinato, McDonald llegó -a eso de las 10 p.m.- hasta la sede del Departamento de Policía de Irving en 305 N. O’Connor Road, y usó el teléfono del vestíbulo para llamar al sistema de 911.

Attached is a media release about the arrest of Madison McDonald for the murder of her two daughters. She is currently in the Irving City Jail charged with two counts of Capital Murder of Person Under/10 years of age with no bail. pic.twitter.com/ZZV74BhttB

— Irving Police Dept. (@IrvingPD) April 6, 2021