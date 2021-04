María Conchita Alonso se niega a ponerse mascarilla y además no cree en las vacunas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

María Conchita Alonso asegura que no ha tenido problema con sus compañeras del concierto “Grandiosas” por no utilizar cubrebocas, y haber tomado la decisión de no vacunarse contra el Covid-19, pues afirma que Dulce, Janette, Kiara, Aranza, entre otras, respetan su postura ante el coronavirus.

“Mis compañeras son muy respetuosas. No pensamos lo mismo en todo y respetamos. Se supone que la vacuna protege ¿no?, entonces ¿por qué se preocupan de que yo no la tenga?”, dijo la actriz.

“Yo creo lo que creo porque he leído mucho, porque sigo leyendo, porque escucho doctores y científicos que los tienen callados, que hablan realidad, que es la que yo creo. Y si ellas quieren usar las máscaras, que las usen, si se quieren vacunar que lo hagan, yo no. Yo no me voy a vacunar y yo no voy a usar máscaras a no ser de un sitio que no me dejen entrar“.

La cantante hizo una charla con Paty Navidad, ya que comparten las mismas ideas, pero nunca fue con el fin de influenciar al público. “Es que son tantas tonterías que cuando uno dice que cree en el virus, (y escucha) ‘¡a mí me dio!’, cuando dicen que fallece la gente (lo generan), pero exageran.

“Lo que uno piensa es que cada persona es responsable de su vida y sus pensamientos. Aquí yo no estoy diciendo ni ella ni estamos diciendo que ‘a juro’ tiene que creernos, que tienen que hacer esto, que no deben hacer lo otro, ¡no! Simplemente estamos compartiendo lo que nosotras creemos y que da la casualidad de que ella y yo creemos lo mismo”, concluyó.

