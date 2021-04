Mbappé maravilla: doblete histórico ante el Bayern en la Champions

Kylian Mbappé nos ha acostumbrado a romper récord casi semanalmente. En el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League volvió a maravillar: marcó doblete que lo convirtió en el primer jugador en anotar cinco goles de visitante en las fases de octavos de final y cuartos de final.

Recordemos que el PSG visitó al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Previamente, Mbappé le había marcado tres goles al FC Barcelona en el Camp Nou. Hoy fue el turno de ser determinante en Alemania y no falló.

