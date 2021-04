Suegra descubre en la boda de su hijo que la novia en realidad es su hija

Es muy probable que los padres conozcan a las parejas de sus hijos, sobre todo si estos ya han decidido unir sus vidas para siempre con la otra persona.

Sin embargo, algo inaudito ocurrió durante una boda celebrada el pasado 31 de marzo en la ciudad de Suzhou, en China, la cual fue impedida por una de las suegras, al descubrir en ese momento una verdad oculta desde hacía varios años.

Resulta ser que justo cuando se llevaba a cabo la ceremonia, la madre del novio se percató que la novia tenía una marca en la mano que se le hacía muy familiar.

La mujer, emocionada y a la vez incrédula, se acercó a los padres de la novia para preguntarse si ellos habían adoptado a la chica, a lo que respondieron que sí. En ese momento, la suegra pidió parar la boda pues no podía permitir que su hijo se casara con esa mujer.

Los novios, completamente atónitos, al igual que los invitados, no podían comprender lo que estaba ocurriendo.

La madre del novio se acercó a la pareja para explicarles que hace más de 20 años, ella había perdido a su primera hija, la cual tenía justamente la misma marca en la mano que tenía quien sería su nuera.

Ante esta situación, los padres de la novia confesaron que, en efecto, ellos habían adoptado a la joven, luego de que la encontraran abandonada a la orilla de una carretera, secreto que decidieron ocultar por el bien de la familia.

