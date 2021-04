Video: Anunoby protagonizó una maniobra de la WWE en duelo contra los Lakers

Al mejor estilo de un luchador profesional de la WWE, OG Anunoby le hizo maniobra especial a Dennis Schröder para dejarlo tendido en el suelo durante el duelo entre Los Ángeles Lakers y Toronto Raptors, este martes por la noche en la NBA.

Todo empezó con una falta de Schröder al alero Ogugua Anunoby, cuando este se disponía a dejar una bandeja en el aro. Restaban 2:24 del primer cuarto y la reacción del jugador de los Raptors fue desproporcionada. Cogió a su rival por debajo de los glúteos y lo lanzó al tabloncillo.

Montrezl Harrell, ala-pívot de los Lakers, salió en defensa de su compañero caído y recibió el mismo castigo que el infractor. Ambos salieron expulsados por los árbitros tras armarse una trifulca que involucró a los dos planteles.

Los Ángeles igual ganó ese primer cuarto 28 – 40 y terminó mandando en el resultado final: 101 – 110. Fue la victoria 32 de los Laguneros en la temporada y lo hicieron sin Anthony Davis Lebron James, Andre Drummond y Montrezl Harrell.

Igual se apoyaron en las aotaciones de siete de sus jugadores que tuvieron doble dígito en púntos. Talen Horton-Tucker fue el líder en anotaciones con 17 en 26 minutos jugados.

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

