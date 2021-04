Decomisaron peligrosos caracoles gigantes en equipaje llegado al aeropuerto JFK de Nueva York

Casi dos docenas de caracoles invasores y potencialmente peligrosos fueron detectados por las autoridades aduaneras que examinaron el equipaje de un pasajero estadounidense que aterrizó en el aeropuerto JFK de Nueva York procedente de Ghana.

Especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron 22 caracoles africanos gigantes y alrededor de 24 libras de rabo, carne seca, baya de pavo, zanahoria, hojas medicinales y una especia llamada prekese en el equipaje del hombre no identificado, dijeron funcionarios federales. No se informó la penalidad que enfrenta el pasajero.

“Pueden ser lentos, pero los bichos viscosos y altamente invasivos que los especialistas en agricultura capturaron el domingo pueden dañar rápidamente cultivos y estructuras vitales”, dijo CBP en un comunicado de prensa.

El caracol africano gigante es uno de los más dañinos del mundo porque consume al menos 500 tipos de plantas, según el Departamento de Agricultura (USDA). También pueden causar daños estructurales a edificios de yeso y estuco. La especie invasora igualmente representa un riesgo grave para la salud de las personas porque porta un parásito que puede causar meningitis, dijeron las autoridades.

“Los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza son los defensores de primera línea de nuestra nación contra las plagas invasoras de plantas y animales que amenazan nuestros recursos agrícolas, y enfrentan esta compleja y desafiante misión con un extraordinario compromiso y vigilancia”, ratificó Marty Raybon, de CBP, en un comunicado, citó Fox News.

Los especialistas en agricultura de CBP están especialmente capacitados en ciencias biológicas e inspección agrícola. Examinan envíos de carga internacional y equipaje perteneciente a viajeros comerciales en busca de “insectos invasores, malezas nocivas federales y enfermedades de plantas y animales que podrían tener un impacto grave en nuestros recursos agrícolas nacionales”, recalcó la agencia.

CBP agriculture specialists at @JFKairport discovered 22 Giant African Snails during a baggage examination. According to the @USDA, the Giant African Snail is one of the most damaging snails in the world as it consumes at least 500 types of plants.

Go ➡️ https://t.co/ltVh1e6A5B pic.twitter.com/SmHnejMFUB

— CBP (@CBP) April 7, 2021