El jean roto de Lis Vega dejó a la vista parte de su ‘colita’

Lis Vega elevó la temperatura de su cuenta de Instagram al posar de espalda y desde el borde de una piscina con unos jeans muy ajustados que llevaban unas aberturas justo debajo de su retaguardia pero tan cerca, que por poco muestra parte de su ‘colita’. Se nota que la cantante, bailarina y modelo salió de la piscina con ellos puestos y de inmediato hizo una de sus tantas poses sugerentes con las que sus más fieles fanáticos siempre comienzan a botar la baba.

“SINO CAMBIAS TODO SE REPITE. NACIMOS PARA BRILLAR NO PARA ENCAJAR,MI CUERPO ES MIO Y LO QUE PIENSEN DE MÍ NO DEFINE QUIEN SOY, LAS ETIQUETAS SON PARA LAS COSAS, NO PARA LAS PERSONAS. MÁS CALMA EN EL ALMA, MÁS FUERZA, MÁS FOCUS EN LA MIRADA. VAMOS CON TODO, SIN MIEDO. EL MEJOR INICIO DE SEMANA PARA TODOS”, fueron parte de las palabras con las que Lis acompañó la sensual imagen.

No sólo la retaguardia de acero de la vedette cubana acaparaba la atención de todos, también lo hicieron sus tatuajes que tiene justo en esa zona y que todo seguidor de la también actriz conoce. Arriba estaba ‘topless’ por lo que decidió usar ligeramente uno de sus brazos para cubrir sus senos. No hay duda que la modelo Playboy no pone reparo en exhibir sus prominentes encantos en las redes sociales. Si hay algo que disfruta es la cantidad de piropos que recibe de parte de sus fans.