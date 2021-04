Ex jugador de la NFL se suicidó luego de asesinar a cinco personas en los Estados Unidos

Phillip Adams, ex jugador de la NFL, fue señalado de matar a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, en Carolina del Sur. Adams se suicidó la madrugada de este jueves, según informaciones de los medios locales. La fuente habría emitido esta declaración luego de que fue informado sobre la investigación.

Philip Adams, a seventh-round pick of the 49ers in 2010 who played for several other teams, kills five in South Carolina before committing suicide. https://t.co/jSgPgsY3NQ

El cadáver de Phillip fue encontrado en la casa de su padre, próxima al lugar donde se desarrolló el tiroteo. Esto fue informado en una cita de medios en el condado de York (Carolina del Sur). El ex jugador se habría suicidado con un arma calibre 45.

Breaking: In about 10 minutes there’s a news conference from South Carolina as we learn former NFL pro Phillip Adams is believed to be the man who killed 5 people and then took his own life. Sources tell the AP Adams was treated by the doctor who lived in the home. pic.twitter.com/GRssqys8f8

— Angela Ganote (@angelaganote) April 8, 2021