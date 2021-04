Yermín Mercedes es el jugador del momento: jonrón de casi 500 pies

“El hombre. El mito. La leyenda“. Los Chicago White Sox se jactan de gozar del bate de Yermín Mercedes, mejor jugador de la Liga Americana en la primera semana y nuevo héroe local.

El inesperado y maravilloso inicio de temporada del dominicano se ha robado los corazones de Chicago. Este jueves dio un jonrón de 485 pies, que salió disparado a 113.3 millas por hora. Una barbaridad.

The man, the myth, the legend.

Fue el segundo jonrón más largo dado por un jugador de los White Sox desde que el registro Statcast hace seguimiento de los batazos -desde 2015 en este caso-. Su cuadrangular fue el segundo de un back to back, puesto que justo antes el cubano Yoán Moncada había levantado a los fanáticos de sus asientos con un tablazo de dos carreras.

YERMÍN MERCEDES

485 FT

113.3 MPH

That's the White Sox 2nd-longest HR tracked by Statcast (since 2015, including playoffs) behind only Luis Robert's 487 ft in the playoffs last year pic.twitter.com/8MxxPBjdQ9

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 8, 2021