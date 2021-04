Acusan a maestro hispano de abusar varias veces de su hijastra de 14 años en Nueva York

Sergio García, maestro sustituto del Departamento de Educación (DOE) de NYC, fue arrestado por presuntamente violar a su hijastra en múltiples ocasiones cuando ella sólo tenía 14 años.

Los supuestos ultrajes ocurrieron antes de que el DOE lo contratara. García, hoy de 26 años, recientemente se desempeñó como sustituto en la escuela JHS 227 en Bensonhurst (Brooklyn), tras ser contratado al inicio del actual año escolar, en septiembre 2020.

Fue arrestado el miércoles a las 9:50 p.m. y acusado por violar repetidamente a la joven adolescente en su casa entre agosto y diciembre de 2017, dijeron fuentes policiales.

Le imputaron cargos de violación, conducta sexual inapropiada y por actuar de manera perjudicial para un menor de edad, destacó New York Post.

“Estas son acusaciones de conducta extremadamente inquietantes de varios años antes del empleo de este sustituto, y tomamos medidas inmediatas tan pronto como se informaron”, dijo el DOE en un comunicado. “No es elegible para trabajar en nuestras escuelas hasta que se conozca el resultado de la investigación criminal”.

