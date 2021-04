Denuncian venta de vacunas coronavirus a $20 en farmacia de Nueva York

Ser vacunado anti coronavirus es un proceso gratuito, incluso para quienes no tienen seguro o son inmigrantes indocumentados, y ya todos son elegibles en Nueva York, a partir de los 16 años.

Sin embargo, al menos una farmacia en Westchester (NY) ha sido denunciada por cobrar $20 dólares por aplicar la dosis. El condado y el estado han iniciado ahora una investigación, diciendo que el esquema involucra al menos un establecimiento privado y no un sitio de vacunas administrado por el gobierno.

George Latimer, ejecutivo del condado Westchester, vecino norte de NYC, fue contundente después de enterarse de que supuestamente a algunas personas les cobraron por la inmunización en un sitio no precisado. “Nadie debería pagar por una vacuna”, dijo a NBC News. “Cuando vemos que eso está sucediendo o alguien te está pidiendo dinero… eso es ilegal y queremos detenerlo. Y si es sistémico, queremos erradicarlo”.

Latimer alienta a cualquier persona que haya pagado para obtener una vacuna a que se comunique con los funcionarios del condado proveyendo detalles del lugar y fecha del supuesto cobro ilegal ocurrió, para investigar y que reciban el reembolso, y promete trabajar para que ello no vuelva a suceder.

