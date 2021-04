“Me hicieron odiar ir al trabajo”: paramédico hispana demanda a FDNY por machismo, discriminación laboral y acoso sexual

María Miranda, paramédico de los bomberos, está demandando al FDNY y la ciudad, alegando que colegas hombres la acosaron con fotos sexuales y solicitudes de citas, y luego tomaron represalias cuando ella las rechazó, enviándola a trabajar a áreas “violentas” de la ciudad y obligándola a limpiar ambulancias “peligrosamente” ensangrentadas.

Un “club de hombres” dentro del Departamento protegió a esos compañeros de trabajo y supervisores que supuestamente acosaron y discriminaron a la demandante. “Me hicieron odiar ir al trabajo”, ​​le dijo Miranda a The Post. “Me rompe el corazón, porque amo lo que hago. No quiero que le pase a nadie más “.

En particular, denuncia al compañero paramédico Philip Jugenheimer, quien a menudo le entregaba una ambulancia en el orden de los horarios. Supuestamente él comenzó a pedir citas personales y a enviarle a Miranda fotos de sus genitales, poco después de que ella se uniera a la Estación 4 en el Lower East Side en diciembre de 2014, de acuerdo a documentos de la Corte Federal de Manhattan presentados contra el FDNY y la ciudad.

Casi al mismo tiempo, su jefe, el teniente Jon Phelan, le prometió horarios principales y horas extras si salía con él. Luego supuestamente retuvo sus hojas de asistencia, le gritó y la acechó cuando se negó, según documentos judiciales.

FDNY supuestamente no mantuvo las denuncias confidenciales, declaró repetidamente que las preocupaciones de Miranda “no tenían fundamento” a pesar de los múltiples testigos, e hizo poco más que cambiar algunos de los turnos de los acusados, dice la demanda.

El abuso empeoró tanto para Miranda (42), que cuando un supervisor denunció el presunto abuso por parte de Phelan a la oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo del FDNY, él comenzó una “campaña de abuso” que aún la afecta, acusa en la demanda.

Un amigo de Phelan, el teniente James Scordus, quien actualmente enfrenta otros cargos de abuso sexual por supuestamente tocar de manera inapropiada a un oficial de la policía de Nueva York en Brooklyn en 2019, también le negó horas extras a Miranda y se negó a mantener su ambulancia abastecida con las medicinas vitales, según la denuncia.

“La Ciudad de Nueva York se enorgullece de sus fuertes leyes contra el acoso y las represalias… Es hora de que la Ciudad comience a vivir a la altura de sus propios estándares y proteja a las víctimas del acoso y las represalias en lugar de encubrir a los perpetradores”, dijo la abogada demandante, Denise Schulman.

La ciudad dijo que revisaría la denuncia. Los colegas denunciados no han emitido comentarios. Miranda, que todavía está empleada por FDNY, busca una indemnización no especificada. “Si me voy, ellos ganan”, afirmó.

An FDNY EMS paramedic claims male colleagues peppered her with penis pics and dating requests — then retaliated when she rejected and reported them by sending her to “violent” areas of the city and forcing her to clean “dangerously” bloody ambulances.https://t.co/wrTOHampzJ

— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) April 3, 2021