Adamari López abre su corazón sobre su pasado con Luis Fonsi: “Yo no me casé para divorciarme”

Adamari López le ha concedido una entrevista a Viviana Gibelli con ella abrió su corazón y habló sobre su divorcio con Luis Fonsi. La actriz y conductora de televisión recuerda que el final de su matrimonio fue la época en la que más estancada se ha sentido. Las palabras de Adamari han sido claras: “Yo no me casé para divorciarme”.

La estrella de Telemundo recordó haber vivido un rechazo durante su proceso de recuperación por cáncer. Llevaba dos años libre de la enfermedad cuando esto pasó, cuando ya no tenía con su esposo la misma relación. La actriz destaca que vio la otra cara de su relación con el cantante. Porque hasta ese momento él había sido la persona que había estado siempre ahí, el que la ayudó a salir adelante durante su batalla contra la enfermedad.

Para ese entonces ella encontró muchas motivaciones para salir adelante. “Cuando yo me enfermé, aún cuando me sentí angustiada y fue un proceso muy duro, tenía tantas motivaciones para salir adelante, para buscar maneras de querer vivir y recuperarme de la enfermedad que me hacía moverme constantemente. Además tenía el amor de mi familia, tenía el amor del hombre al que yo quería, tenía la motivación de que más adelante quería ser mamá, de que me iba a casar, a hacer nuevos proyectos. Había un movimiento dentro de la dificultad que estaba viviendo”, expicó Adamari, por esta razón admite que no estaba preparada para lo que venía después.

“Yo no pienso que me percate”, dice Adamari cuando le preguntaron si ella notó que su relación con Luis Fonsi estaba atravesando verdaderos problemas. Por eso destaca que cuando se casó él no lo hizo tomando en cuenta de que en un futuro existía la posibilidad de divorciarse.

“De repente los planes que tenía para mi vida quedaron en stop, como si me hubieran puesto una pared de frente”, reflexionó Adamari, quien asegura que en ese momento no sabía qué hacer para sobreponerse, no sabía como derribar ese muro o esa pared.

