Doble medallista olímpica falleció a causa del Covid-19

Este viernes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Diána Igaly, campeona y doble medallista en los Juegos Olímpicos, bajo la disciplina de tiro. La deportista húngara falleció a los 56 años de edad a causa de Covid-19.

La triste noticia fue difundida por la Federación de Tiro Deportivo de Hungría. La familia de Igaly informó que la atleta había sido hospitalizada tras haber sido contagiada con Covid-19.

Hungarian skeet shooter Diána Igaly, an Olympic champion in Athens in 2004, has died at age 56.

May she rest in peace.

🇭🇺 pic.twitter.com/nR9q8ICUyr

