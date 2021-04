A lo grande: así se estrenó el prospecto dominicano Albert Abreu con los Yankees

El prospecto dominicano Albert Abreu se estrenó en 2021 con los New York Yankees y dejó una impresión muy grata tras lanzar en la última entrada del partido. Los Yankees lo llamaron de Ligas Menores a primera hora de la mañana para reforzar su bullpen, especialmente previo a una seguidilla de cuatro partidos sin descanso.

After optioning Domingo Germán to the Alternate Site, the #Yankees announce they’ve recalled RP Albert Abreu prior to today’s game.

New York’s bullpen has pitched quite a bit over these last two days. Abreu provides some more depth with no off days for another four days.

— Max Goodman (@MaxTGoodman) April 11, 2021