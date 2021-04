El clan Kardashian – Jenner podría regresar muy pronto a televisión

Kim Kardashian le dio un verdadero disgusto a sus fans cuando anunció que el reality de su familia iba a terminar después de 20 temporadas y 14 años en antena, pero ahora les ha dado esperanzas anunciando que tanto ella como los suyos volverán a la pequeña pantalla más pronto que tarde.

“¡No nos iremos por mucho tiempo!“, les ha prometido a través de Twitter. “Nuestro nuevo programa en @hulu llegará después de la última temporada. (sic)”.

We won’t be gone long!! Our new show on @hulu will be coming after the final season https://t.co/ByED1rcvVp

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 9, 2021