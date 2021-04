El voto de los ecuatorianos que viven en NY está en la encrucijada de una crisis doble y dolorosa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando hace 30 años Nicolás López abandonó Azogues, su ciudad natal en Ecuador, no había carreteras, tampoco escuelas cercanas en su localidad y por su puesto ninguna oportunidad de progreso. Ahora, luego de haber visto desde la distancia el auge y la caída de más de siete mandatarios de su país, se prepara a cumplir con su derecho de votar en las Elecciones Presidenciales de esta nación suramericana este domingo, en uno de los cuatro centros electorales habilitados en Nueva York. Aunque confiesa que acudirá con cierta decepción y poca emoción.

“Pasan los años y lo que escuchas es que quien llega al poder es para robar. Se hacen multimillonarios en un ratico. Y la población no tiene opción de progresar. Por eso emigramos. Yo he trabajado en restaurantes, como constructor, y he podido hacer cosas, que en mi país son imposibles. Hace 12 años volví y mi pueblo estaba igualito. Apenas una carretera. Es un desastre”, opinó el jubilado de 70 años que ha vivido entre El Bronx y Corona en Queens.

Nicolás es uno de las 40,350 personas habilitadas para votar en el estado de Nueva York, uno de los bloques electorales más importantes de la diáspora ecuatoriana en el exterior, que tendrán la opción de participar en estos comicios para escoger en segunda vuelta a un nuevo presidente. Sobre la mesa están las opciones del izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso.

“Seguimos siendo ecuatorianos”

Hay un antecedente de apatía. El pasado 7 de febrero cuando se realizó la primera vuelta electoral para las presidenciales ecuatorianas, el 80,47% de los empadronados para votar en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se abstuvo de acudir a las urnas.

“En Ecuador votar es obligatorio, pero nosotros los inmigrantes tenemos el deber de salir a participar en familia para mantener esta conquista constitucional que costó mucho. En la pasada elección por las condiciones climáticas tan terribles y también por los temores del coronavirus, apenas el 20% salimos a votar. Pero este domingo debe ser distinto”, reaccionó la periodista Virginia Burgos, residente de Queens.

La inmigrante quien exhorta a sus connacionales residenciados en la Gran Manzana a votar de manera masiva, estima que es imperativo que la “voz de quienes dejamos el país se sienta fuerte, ya que seguimos siendo ecuatorianos”.

“El domingo existen dos opciones. Una que está del lado del pueblo y otra de los intereses de las minorías. La voz del pueblo será la voz de Dios”, subrayó Burgos.

Por su parte, Enrique Fernández, de 89 años, quien caminaba a paso lento por las calles de Corona en Queens, hace 30 años empacó sus maletas desde Guayaquil y se residenció en Nueva York. Ahora, describe que “siente tristeza porque hace unos años las cosas empezaron a mejorar allá. Todo ahora es un retroceso, más aún en los últimos cinco años”.

“Yo sigo en detalle las noticias de mi país. Ahora mismo hay mucha hambre y pobreza. Los hospitales de mi pueblo están saturados. La gente muere no solo por virus, sino por el hambre y la violencia. Eso casi no lo dice el actual Presidente”, acotó el inmigrante.

“Desesperados por salir”

Fernández quien asegura votará por la fórmula de Andrés Arauz, de la tendencia del expresidente Rafael Correa, no duda en asegurar que esa nación “se hundirá” si gana la opción de “los banqueros”, con alusión al candidato Guillermo Lasso.

“Los pobres cuando mandó Correa estuvieron mejor. El no les quitó nada a ellos. Más bien les dio. Ahora nuevamente la gente de mi país está desesperada por salir, como mi generación. Fíjate ese hecho tan espantoso que pasó con esas niñas que tiraron a la frontera. ¡Eso es desesperación!”, comentó.

El guayaquileño que tiene su residencia en Jamaica, Queens, hace referencia a un caso que el mundo vio con estupor esta semana a través de las redes sociales, cuando dos pequeñas ecuatorianas, Yareli y Jazmina, de 3 y 5 años, respectivamente, fueron lanzadas por un hombre desde la parte superior de un muro desde la frontera de México a territorio estadounidense.

De acuerdo con versiones de medios nacionales, las dos niñas fueron entregadas en México a una organización de “coyotes” para reunirlas con sus padres que ya están en Nueva York y afortunadamente fueron rescatadas por la patrulla fronteriza cerca de El Paso en Texas.

“Eso es un ejemplo muy claro de la crisis de mi país. Si no retomamos el rumbo esas noticias las seguiremos viendo. Eso tiene que ver mucho con que aquí en Nueva York los inmigrantes han perdido su trabajo. Y parte de nuestra gente depende del dinerito que se envía desde aquí. Por eso todo es peor ahora.”, reflexionó Fernández.

“Ecuatorianos necesitan trabajo”

Según cifras del censo de 2010, son 266 mil los ecuatorianos establecidos en Nueva York, los vecindarios de Corona y Jackson Heights en Queens es uno de los epicentros más importantes de la diáspora de esa nación andina en el mundo. Pero también una de las más castigadas por la crisis de salud pública causada desde la primavera pasada por el coronavirus.

En la recta final de las Elecciones Generales del Ecuador, en la transitada Avenida Roosevelt, se observaron afiches de las dos opciones presidenciales en esta segunda vuelta. De hecho, en semanas anteriores representantes de ambas fórmulas visitaron personalmente el área tri estatal para motivar la votación entre los sufragantes de la diáspora.

La comerciante informal, María Delfín, de 50 años, quien vende mascarillas en las calles de Queens, interpreta que sus connacionales “no pueden permitir que el comunismo se instale en su país”.

“Me quedé desempleada por la pandemia. No me quedó otra que salir a la calle a vender porque hay que sobrevivir. Yo desde aquí tengo que ayudar a mi sobrina en Cuenca, para que estudie. Quienes han gobernado en los últimos diez años causaron un desastre. Creo que debemos apostar por un cambio. No al regreso de prófugos de la justicia al poder”, reclamó María quien asegura no podrá votar porque no pudo empadronarse. Pero insiste a sus amigos y familiares que sufraguen a favor del derechista Guillermo Lasso.

“Necesitamos un presidente que le de facilidades a los empresarios. No que los persiga. Nuestros familiares en Ecuador necesitan es trabajo. No solamente que le digan que le van a regalar dinero. Fíjate lo que pasó con Venezuela por seguir esas revoluciones”, concluyó.

Listo el proceso en NY

El cónsul general de Ecuador en Nueva York, Carlos Martínez aseguró que aunque ha sido muy complejo organizar un proceso electoral en medio de una pandemia, todo está listo para que la participación esta vez “sea masiva en la segunda vuelta”.

“Estamos logrando sacarlo adelante. Ha sido muy complicado primero por la ubicación y la autorización de las cuatro instalaciones electorales que tendremos, sino para conformar las mesas a través de voluntarios”, especificó.

Martínez recordó a los ecuatorianos utilizar las herramientas de consulta digital disponibles para confirmar su centro de votación y evitar así aglomeraciones innecesarias en los centros electorales dispuestos.

“Debemos recordar que para tener derecho a votar este 11 de abril los sufragantes deben haberse registrado antes del 14 de junio de 2020 en el Consejo Nacional Electoral. Para hacerlo no importa que su identificación como pasaporte o cédula no estén vigentes”, informó el funcionario consular.

“Por servicios consulares de calidad”

Por su parte, Paulo Baquerizo, jefe de campaña de la fórmula de Andrés Arauz en Nueva York perfiló que los actuales servicios consulares ofrecidos a los inmigrantes en general en el área triestatal deben ser recuperados con “calidad y calidez”.

“Cuando los inmigrantes residenciados aquí salgan a votar, lo van hacer también para recuperar la excelencia en los servicios consulares que deben ser un apoyo integral para nuestra gente. Es intolerable que un trámite como la obtención de un pasaporte demore de ocho meses a un año”.

El dirigente político también se refirió a centenares de trabajadores de la construcción y otros servicios que ganan por hora o por día, mientras son sometidos a trámites largos y complicados, que les hace perder jornadas completas.

“Esto causa un daño a nuestras familias. Necesitamos recobrar los servicios sábados y domingos. Esto se logró con la revolución ciudadana del expresidente Correa: un verdadero apoyo a nuestros inmigrantes”, subrayó.

Baquerizo indicó que centenares de ecuatorianos que viven en Nueva York tienen una gran experiencia en el sector construcción y quisieran emprender en sus localidades de origen.

“Por eso necesitamos un gobierno de puertas abiertas y un consulado que los acompañe a reintegrarse al sistema económico. Muchos tienen 20 y 30 años en el exterior y no tienen récord en el sistema financiero, cuando pretenden volver al país para invertir o participando en negocios bilaterales todo se complica”, concluyó.

Así mismo, Luis Góngora representante de la campaña de Guillermo Lasso en Nueva York y Canadá exhortó a sus connacionales a participar en esta jornada democrática y aprovechar la herramienta del voto que tienen los ecuatorianos así vivan en otro país.

“El domingo se decide el futuro entre dos opciones, uno es el camino al socialismo y al continuismo. Y el otro al cambio, a la creación de empleos y la libertad de expresión”, aseveró.

Las 4 ubicaciones para votar en NY: