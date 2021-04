Jailyne Ojeda enloquece a sus fans luciendo sus piernas en ajustado vestido de abertura lateral

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda es una joven que mantiene su cuerpo con unas curvas de alto impacto gracias a que realiza mucho ejercicio y por eso no desaprovecha para presumirlo.

En esta oportunidad, la mexicana enloqueció a sus millones de fans de Instagram al aparecer en tres fotografías donde luce su voluptuosa anatomía modelando en un ajustado vestido de corte largo con abertura al costado que deja apreciar sus piernas de tentación.

“@fashionnova dress has me feeling like the queen that I am 👸🏻 FashionNovaPartner”, escribió la modelo al pie de las imágenes que tienen por el momento más de 290 mil ‘me gusta’ y casi dos mil comentarios.

Hace apenas unos días, Jailyne Ojeda ya había desatado bajas pasiones cuando lució sus encantos en una piscina, usando un diminuto bikini que resalta su cuerpo por delante y por detrás.

