¿Qué hacer con los vendedores ambulantes de NYC? Se enciende esta controversia entre candidatos a la Alcaldía

Solo un comentario de uno de los candidatos a Alcalde de la ciudad de Nueva York fue suficiente, para encender una dinamita que explotó el pánico de centenares de vendedores ambulantes, quienes ante el cambio de mando gubernamental que se avecina en la Gran Manzana temen que se encienda nuevamente la “pesadilla” de las multas y las persecuciones policiales, especialmente en comunidades de mayoría hispana que sobreviven ofreciendo sus productos en las calles.

Este lunes en la plazoleta de Corona, en Queens, la ecuatoriana María Calles y la mexicana Catalina Chilo, fueron dos de los comerciantes informales de la avenida Rooselvelt que se unieron a un llamado de alerta ante algunas señales que se reciben por parte de los diferentes aspirantes a reemplazar al alcalde Bill de Blasio el próximo año.

“Tenemos muchos meses que nuestros compañeros no son perseguidos. Ni obligados a pagar multas. Honestamente los uniformados nos han dejado más o menos tranquilos aquí en Queens, desde que surgió la pandemia”, reconoció María.

Pero la tranquilidad a la cual se refiere la ecuatoriana se convirtió en “pavor” cuando en las redes sociales trascendió que el aspirante demócrata a la alcaldía Andrew Yang, publicó en Twitter el pasado domingo: “Sabes lo que escucho una y otra vez, Nueva York no está aplicando reglas contra los vendedores ambulantes sin licencia”.

Chilo, quien vende contenedores de plástico, defendió su labor asegurando que trabajar sin licencias es un reto distinto cada mañana para miles de inmigrantes, que como ella, deben “resolver” para levantar a su familia.

“Yo siempre salgo sin miedo, porque más poder tiene la necesidad de ayudar a los gastos de tu casa en estos tiempos tan difíciles. Pero nosotros solo imploramos que no se repita esa historia de persecuciones policiales y de multas que tanto dolor ha causado”, aseveró la poblana.

You know what I hear over and over again – that NYC is not enforcing rules against unlicensed street vendors. I’m for increasing licenses but we should do more for the retailers who are paying rent and trying to survive.

— Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) April 11, 2021