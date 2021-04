“¡Cara**, le acabo de disparar!”, video de cámara de agente en Minnesota muestra momento en que mata a Daunte Wright

El video de las cámaras corporales de los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center, en Minnesota, muestran el momento en que uno de los agentes dispara fatalmente- supuestamente por error- al afroamericano de 20 años, Daunte Wright.

El caso de Wright, que ha desatado protestas no solo en Minnesota, sino en otros estados como Oregon, se reportó el domingo a eso de las 2 p.m.

Wright, quien tenía un caso pendiente en la Corte por posesión de armas, fue intervenido por los agentes en medio de una detención de tráfico porque supuestamente no tenía al día los papeles de registración del auto en el que se encontraba.

En las imágenes que divulgó el departamento policial se ve a los oficiales forcejeando con Wright. Uno de los oficiales saca un arma y grita repetidamente “Taser”.

Inmediatamente, después del tiroteo, una agente exclama: “¡Cara**, le acabo de disparar!”. Wright arrancó en el vehículo e impactó otro auto. La novia del afroamericano que viajaba como pasajera resultó herida. Su condición de salud se desconoce.

La autopsia que se realizó al cuerpo del muchacho confirmó que fue asesinado de un disparo en el pecho.

La versión de las autoridades apunta a que la agente que le disparó al joven, identificada por los medios como Kim A. Porter, agarró por error el arma incorrecta; es decir, en lugar de sacar la Taser, sacó el arma de fuego.

Al momento, la oficial se encuentra bajo licencia administrativa mientras culmina la investigación.

El alcalde de la ciudad, Mike Elliott, pidió ayer el despido de Porter.

El fatal incidente ha provocado protestas en el estado contra el abuso policial, que al mismo tiempo sigue las incidencias del juicio contra el policía blanco Dereck Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd el año pasado en medio de una detención policial en Minneapolis.

Jeffrey Storms, el abogado de la familia Wright, dijo a CNN que los parientes del fallecido no están preparados para decir que se trató de un “accidente”.

“Para que el departamento salga y solo atribuya esto a un accidente bajo ninguna manera es propio o suficiente. Hubo una serie de eventos intencionales que llevaron a que su hijo muriera y nosotros necesitamos averiguar exactamente porque cada uno de estos actos intencionales ocurrieron”, planteó el representante legal este martes.

Expect announcements from Daunte Wright’s family regarding officer Kim Potter who fatally shot Wright, the family attorney says.@JohnBerman: “In terms of her job or in terms of possible charges?”

Jeffrey Storms: … “Either of those two are very real possibilities.” pic.twitter.com/ojTxh3atfc

