Congresistas republicanos impulsan ley para el regreso de los cruceros en julio

Los congresistas republicanos Marco Rubio, Rick Scott y María Elvira Salazar presentaron este martes un proyecto de ley que busca la reactivación de la industria de cruceros en puertos de Estados Unidos a más tardar en julio próximo tras una parálisis de más de un año debido a la pandemia.

La llamada Ley de Reanudación Cuidadosa bajo Mejoras de Seguridad (CRUISE, en inglés) revocaría la “Orden de no navegar” actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“El cierre de la industria de cruceros está mal y está matando puestos de trabajo en Florida y en todo Estados Unidos”, se lamentó el senador Scott en su cuenta de Twitter al anunciar el proyecto de ley.

La iniciativa requeriría que los CDC proporcionen una guía de mitigación de la covid-19 para que las líneas de cruceros reanuden sus viajes de manera segura.

