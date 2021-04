“El programa no será igual sin ti”, esto le dice el público de Enamorándonos a Ana Patricia Gámez 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana Patria Gámez sorprendió a su público. Este lunes la conductora de Enamorándonos anunció que dejaba el programa. Pero su renuncia no se limita al show en el que comparte la conducción con Rafael Araneda. Ana Patricia deja Univision. Ana Patricia renuncia a la televisión. Su anuncio, su salida y su despedida ha dejado a los fans desconcertados en alguna medida, aunque muchos entienden que lo hace porque ella lo está haciendo por su familia.

El público ante su salida está no solo sorprendido sino también impactado, porque no es algo que se esperase. Por eso muchos han externado su opinión a través de las redes sociales alegando que el programa no será lo mismo sin ella. “El programa no será igual sin ti”, dicen muchos. Otros afirman que la dupla de ella con Rafael Araneda es la mejor, que no se imaginan a nadie más tomando su lugar; aunque sí hay quienes proponen a Alejandra Espinoza para este puesto.

Pero los fans no se detienen en sus palabras de amor para con Ana Patricia: “Ya no será igual el programa”, dicen. “Te amamos Anita. Te vamos a extrañar muchísimo. Nada será igual sin ti”, agregan otros. Aseguran que extrañaran todo de Ana Patricia Gámez: “Te vamos a extrañar mucho Ana patricia, eres una gran conductora y extrañaremos cuando te reías sin parar o cuando cantabas, también cuando bailabas con Rafa extrañaremos todo de ti 😢Dios te bendiga siempre ❤️❤️❤️”.

El anuncio de su salida ha sido tomado con tristeza, pero la forma en la que se ha hecho el anuncio y el tiempo que ha tenido para poder explicarse ante las cámaras, ha permitido que el público no esté en contra de que alguien más llegue a acompañar al conductor chileno, quien le ha dejado este mensaje a su compañera y amiga: “Querida Anita, creo que ya te lo dije todo… sin duda te extrañaremos Y MUCHO!!! Pero te admiro desde lo más profundo por la valiente decisión que has tomado en el mejor momento de tu carrera… Estoy seguro que tus hermosos pequeños te lo agradecerán para el resto de sus vidas… te queremos muchísimo!”.

La conductora compartió el video de su declaración, también, en su página oficial en Instagram, junto al cual escribió: “Gracias Enamorandonos USA, RafaAraneda y a todos ustedes por tanto!”. Y es ahí en donde la comunidad de famosos también ha reaccionado a la despedida de Ana Patricia, entre los primeros mensajes se puede leer el de Jomari Goyso, quien le ha dicho: “Mi Ana!!! Te abrazo fuerte!!! Que Dios te ponga donde más puedas brillar!!!”. Mientras que Karina Banda, reportera de El Gordo y la Flaca destacó que la decisión de su amiga es la de una mujer valiente: “Que valiente mi Anita… La vida nos sacude y nos hace reflexionar de lo rápido que se va la vida. Eres una fregona, ve y disfruta de tus hijos que te esperaremos con mucho amor cuando estés lista para volver”.

