Celebridades llaman ‘valiente’ a Ana Patricia Gámez por su decisión de retirarse del medio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A un día de haber anunciado que se retira de la televisión, celebridades reaccionan a la renuncia de Ana Patricia Gámez a quien llaman “valiente” por tomar esa decisión para dedicarse a ser madre.

Tal como te contamos, Ana Patricia Gámez sorprendió el lunes por la noche anunciando no solo que dejaba ‘Enamorándonos’, sino también Univision, la televisión y el medio para dedicarse a Giulietta y Gael, sus hijos.

Pese a tener una corta carrera, con tan solo 10 años, la cual comenzó cuando ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2010, su camino ha sido de cosechar éxitos, ya sea en ‘Despierta América’, ‘Enamorándonos’, como en lo especiales en los que le hemos vistos.

Pero, aunque para todos fue una sorpresa y el público aun está en shock, los famosos, colegas y amigos se volcaron la las redes sociales en donde reaccionaron a su renuncia.

Jomari Goyso, Karina Banda, Lourdes Stephen, Francisca Lachapel, Aleyda Ortiz, Carolina Sandoval, Zuleyka Rivera y más le escriben los siguientes mensajes de apoyo, admiración y aprobando su decisión.

“Mi Ana!!! Te abrazo fuerte!!! Que dios te ponga donde más puedas brillar!!! 🙌”, Jomari Goyso.

“Que valiente mi Anita… la vida nos sacude y nos hace reflexionar de lo rápido que se va la vida. Eres una fregona, ve y disfruta de tus hijos que te esperaremos con mucho amor cuando estés lista para volver ❤️👏”, Karina Banda.

“Ser exitoso es ser feliz ! Y Mi querida Ana, cuando uno está seguro de lo que quiere, es muy difícil equivocarse. Dios te bendiga siempre, guerrera, emprendedora, madre y mujer extraordinaria! Te quiero! ❤️”, Lourdes Stephen.

“¡Que valiente eres mana! Te quiero mucho. Tu estás bendecida por Dios, siempre estarás bien.

Disfruta de tus chiquitos, nada es más importante que ellos. Te mando un abrazo. Tqm ❤️🙏🏽 ¡Se feliz!”, Francisca Lachapel.

“Te quiero, te admiro y de haberte conocido lo más importante que me has enseñado es a decidir siempre por la familia. Nunca lo olvidaré mi Ana. De aquí a Junio me verás más intensa que nunca invadiendo tu camerino ❤️❤️”, Migbelis Castellanos.

“Te admiro más que nunca, no tienen comparación la familia con nada 👏👏👏👏👏 bella, dulce e inteligente #cosasquesientecaro”, Carolina Sandoval.

“Bravo Ana! Gracias por recordarnos que es lo más importante en nuestras vidas y ser un gran ejemplo para todos los que tienen la bendición de conocerte.💛 Disfruta está nueva etapa y atesora cada segundo con tus hijos y esposo. Sabes que te quiero y admiro muchísimo”, Maity Interiano.

“Que valiente eres 🙌 te admiro demasiado ❤️ eres de las mujeres más luchadoras y trabajadoras que conozco. No todo el mundo se atreve a utilizar su poder para ser el capitán de su propia vida. Y lo más importante en este mundo es nuestra familia. Gracias por esa gran lección 👏👏👏❤️ bendiciones siempre 🙏😘”, Aleyda Ortiz.

“Ana eres una niña muy especial. ♥️ Nos enseñaste TANTO en este vídeo! Recuerda que Dios está contigo en cada paso. ✨😘🙏🏼”, Clarissa Molina.

“Es la mejor decisión del mundo disfrutar 24-7 a nuestros hijos 😍😍 siempre habrá tiempo para lo demás!!!! 🙌👏👏❤️❤️Tqm Anita!”, Jackie Guerrido.

“Exitos amiga te vamos a extrañar ! Bendiciones en cada paso que des ❤️”, Lindsay Casinelli.

“Estoy contigo Anita, el tiempo pasa y no regresa! Lo más importante en la vida son nuestros hijos! Te aplaudo 👏 Dios te bendiga en grande siempre!”, Zuleyka Rivera.

“Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7, porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer, y yo quiero estar esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de las escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración… Esto no es ‘un adiós’, quizás un ‘hasta pronto’, no se si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio, cuando termine esta temporada de ‘Enamorándonos'”, fue parte de la despedida de Ana Patricia.

Ahora tocará ver quién será la nueva compañera de Rafael Araneda en el reality de UniMás. Si quedará Migbelis Castellanos, quien reemplazó a Anita la semana pasada o sorprenderán con alguien más.

MIRA AQUÍ CÓMO ANUNCIÓ ANA PATRICIA SU RETIRO: