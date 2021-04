¡En llamas! Dominicano Rafael Devers dio jonrón por cuarto día consecutivo

Rafael Devers está en llamas. El dominicano de los Boston Red Sox la sacó del parque por cuarto partido consecutivo, y ayudó a su equipo a conseguir la séptima victoria consecutiva de la temporada. Luego de un inicio lento, “Carita” se cansó de las críticas y empezó a responder con tablazos en el terreno.

Rafael Devers now has FIVE HR in the last four games.

And the @RedSox have now won 7 straight. 🔥 pic.twitter.com/ktYaPdMW3j

— MLB (@MLB) April 13, 2021