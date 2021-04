¡Luka Magic! Doncic encesta tiros imposibles mezclando el fútbol y el baloncesto

Algunos jugadores, quizás los más talentosos, suelen hacer de los entrenamientos pre partido un espectáculo digno de apreciar. Stephen Curry está cansado de impresionarnos con sus tiros imposibles. Y últimamente Luka Doncic se ha unido a él. Lanzamientos sin ángulo, desde las gradas, a una mano, con una elevación exagerada y por supuesto, mezclando toques de fútbol que concluyen con un asombroso tiro. Esta es la magia de la NBA. Esta es la magia de Luka Doncic.

Pregame Luka has always been a vibe. pic.twitter.com/N6XKjFa52F — NBA (@NBA) April 13, 2021

Este lunes nos maravilló dando toques con el pie y con el hombro, antes de tomar la pelota y embocarla desde una posición más que complicada. Cuando se trata de diversión y clase, llamen a Luka Doncic. Luka Doncic's Real Madrid education hard at work 🎓 (🎥 @NBA) pic.twitter.com/ySLNm1rxIm— B/R Football (@brfootball) April 13, 2021

La versión no tan divertida de Luka: “No me gusta el Play-In”

Luka Doncic se quejó de la idea que inventó la NBA para hacer más emocionante el cierre de temporada, involucrando a los equipos ubicados entre las posiciones 7 y 10 a un pequeño torneo en el cual se determinarán los últimos dos pases a Playoffs.