Modric: “Venimos a Anfield a ganar, no a defendernos”

Luka Modric compareció ante los medios de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Aunque el conjunto blanco ganó 3-1 en la ida, el mediocampista croata considera que los dirigidos por Zinedine Zidane están para ir a ganar, no para esconderse y tratar de sostener el resultado.

“Imagino que será un partido demandante. Tenemos que jugar muy, muy bien, y hacer prácticamente todo lo que hicimos en el primer partido. Estamos aquí para ganar el partido, no para echarnos atrás a mantener el resultado global“, expresó Luka en la rueda de prensa.

Concluyó comentando que como siempre, deben hacer un partido a la altura de la competición. Incluso añadió que desearía jugar con Anfield lleno de fanáticos, por el ambiente y la atmósfera que se crea.

Luka Modric: "I imagine it will be a very demanding game. We will have to perform really, really well and do pretty much what we did in the first leg. We're here to win the game, not just sit back and keep the result." #awlfc [liverpool echo]

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 13, 2021