Neymar: “Messi es el mejor que he visto. No se compara con Mbappé”

Mientras más se acerca el verano, más son los rumores acerca de los posibles movimientos que podrían ocurrir para la próxima temporada. Neymar y Messi tienen el foco de atención para ellos siempre, y más en un contexto como el actual. No es un secreto que quieren volver a jugar juntos, y el brasileño le dio un guiño al argentino para que se especule aún más.

“No hay comparación. Son dos estilos de juego muy diferentes. Messi es el mejor jugador que he visto y Kylian está en camino de convertirse en uno de los mejores“, señaló Neymar, quien también se deshizo en halagos para su compañero Mbappé, pero que dejó en claro que no ha existido ninguno como Lionel Messi.

L’Equipe, quizás el principal diario deportivo de Francia, reportó este lunes que tanto el FC Barcelona como Messi están presionando a Neymar para que reconsidere su futuro. Hace unas semanas la renovación con el PSG parecía un hecho, todo estaba acordado. Pero de repente el atacante brasileño empezó a dudar. Hoy, parece que los vientos corren más hacia Barcelona que hacia París.

Both the club and Messi are putting pressure on Neymar so that the Brazilian forward rethinks his future and contemplates dressing in Barça colours again. Weeks ago, Neymar was very excited to continue at PSG and renew his contract, but now circumstances have changed. [l'equipe] pic.twitter.com/7FDcJ3P2tF

— barcacentre (@barcacentre) April 12, 2021