¿Porqué Casper Smart, ex de Jennifer López, todavía no habla español en Mira Quién Baila, de Univision?

Después de tres temporadas como juez de “Mira Quién Baila” (Univision), que transmitirá su gran final este domingo, Casper Smart explica de una vez por todas lo que muchos tal vez se siguen preguntando: ¿por qué no aprende español para hablarlo en el show?

“Ok, déjame explicar esto de una vez por todas. Creo que aunque aprendiera bien el español, al intentar hablarlo en el show perdería mi carisma, mi encanto y mi sentido del humor y sonarían tontos mis comentarios. Porque (el sentido del humor en un idioma) toma años y años de práctica, e incluso muchas veces no se puede traducir. Dayanara (Torres) muchas veces me cuenta chistes y le pregunto ‘¿cómo se dice en inglés?’, y no sabe o me dice que en inglés no sería chistoso, y ella lleva más de veinte años hablando inglés”.

El bailarín y alguna vez novio de Jennifer López explica que aunque los padres de su madre, sus abuelos, eran mexicanos, su madre creció sin hablar el español.

“Me hubiera encantado aprender el español desde niño, pero mi madre no me hablaba en español. Ella no lo aprendió cuando era niña, porque en aquella época en Los Angeles, en California, era muy común no hablarlo para tratar de encajar. Le decían ‘no hables español, eres blanca, tienes que ser americana, tienes que encajar’. Era algo racista, muy triste, porque mi madre aprendió el español ya muy tarde, a los 30, lo entiende bien, pero desafortunadamente su español no es bueno y por eso es una pena que yo no lo aprendí y, de verdad, que me hubiera encantado aprenderlo. Puedo entender mucho más de lo que lo hablo, pero así están las cosas”.

