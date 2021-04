Un portaaviones de la Marina captó OVNIS triangulares y esféricos surcando el cielo

El Pentágono admitió que un destructor de la Marina estadounidense capturó con un instrumento de visión nocturna algunos objetos misteriosos volando por el cielo y sobre otro buque.

El video con tono verdoso fue obtenido por el grupo de trabajo del fenómeno de objetos aéreos y filtrado a Jeremy Corbell, un cineasta que realizó el documental “Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers” y el director de noticias de KLAS TV, George Knapp, según el diario británico The Sun.

Corbell dijo que él mismo verificó la autenticidad del video y recopiló información de inteligencia del Pentágono, que le informó que las imágenes fueron obtenidas por la Marina.

En el pequeño video grabado por el personal a bordo del USS Russell, se observan tres objetos redondos sobre el buque. Un objeto volador no identificado (OVNI) de aspecto triangular, también se puede mirar.

El director de cine también compartió tres imágenes captadas por el buque USS Omaha. En ellas se notan las formas esféricas.

“Se puede ver que los objetos esféricos son transportes de medio alcance, que bajan al agua sin problema”, dijo Corbell.

“Se nota que la nave esférica entró al agua, pero los submarinos no pudieron encontrarla”, agregó.

Los sucesos fueron discutidos el 1 de mayo de 2020 durante una junta clasificada de la Oficina de Inteligencia Naval.

“George Knapp y yo pudimos verificar los materiales”, expresó Corbell.

Además de los objetos en el video y las imágenes, hubo otro avistamiento el 4 de marzo de 2019, por parte de un piloto de un avión de guerra.

“Estos son videos y fotos auténticos de encuentros de militares con OVNIS, que se utilizan para el equipo de inteligencia y cómo manejar estos fenómenos el interior”, agregó.

“Espero que estos materiales sean representativos de un momento único en la historia. Un punto de inflexión para acercarnos de forma racional y certera al fenómeno OVNI”.

“Puedo confirmar que estas fotos y videos fueron tomadas por personal naval”, dijo la vocera del Pentágono, Susan Gough.

Gough aseguró que le material se puso a disposición del equipo de trabajo especializado.

“Como hemos dicho anteriormente, por motivos de seguridad no se discuten públicamente estos asuntos”, agregó.

De acuerdo con New York Post, el mes pasado hubo nuevos reportes y detalles de otros barcos como el USS Kidd, USS Rafael Peralta y USS John Finn. Se trata de eventos que datan de julio de 2019.

Según el diario neoyorquino, organismos como la Guardia Costera y el FBI, se sumaron a las investigaciones de la Marina, pero no tienen nada concluyente.

El usuario de Twitter, Dave Beaty, fue uno de los primeros en reportar los incidentes en junio de 2020.

Did the navy ship #USSKidd #DDG100 encounter a UAP in July 2019 in So Cal OPAREA Trying to find out more. The ship logs indicate a "Snoopy Team" was deployed – an intel section that tries to visually ID objects. DM if you know more. Near San Clemente island #TicTac @UfoJoe11 pic.twitter.com/4thKHhKmDz

— Dave Beaty (@dave_beaty) June 8, 2020