Atrapan a hispana por traer cocaína de $94,000 en su cuerpo al volar de República Dominicana a Nueva York

Yerlina Lantigua Hernández DeNova fue arrestada en el aeropuerto JFK de Nueva York cuando los agentes de aduanas supuestamente encontraron drogas en su bolso y sostén, y luego hallaron más escondidas dentro de sus partes íntimas, dijeron las autoridades.

Lantigua, residente de EE.UU., había aterrizado en un vuelo procedente de República Dominicana, informó ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Ahora enfrenta cargos federales de contrabando de narcóticos, luego de que le encontraron tres libras de cocaína escondida en unos cien pequeños contenedores “encima y dentro” de su cuerpo.

La sustancia fue probada e identificada como cocaína con un valor estimado en la calle de $94,000 dólares, según CBP.

Los agentes fronterizos descubrieron inicialmente tres bolitas de plástico que contenían polvo blanco en el bolso de DeNova, dijo la agencia. Luego la llevaron a una sala de búsqueda privada, donde encontraron aún más narcóticos en su sostén. Más tarde, supuestamente ella misma reveló que tenía aún más perdigones alojados en sus dos orificios inferiores, detalló New York Post.

“Esta incautación es otro ejemplo de cómo nuestros oficiales de CBP están siempre atentos para proteger a Estados Unidos de la distribución de estas drogas ilícitas”, comentó en un comunicado Marty Rabon, director interino de las operaciones de campo de esa agencia en Nueva York.

