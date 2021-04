Las imágenes del increíble caza de sexta generación que sustituiría al F-22

Parecen naves espaciales, pero no. Se trata de la última generación de jets de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La Fuerza Aérea (USAF, por sus siglas en inglés) dejó ver una imagen conceptual de sexta generación de su nuevo caza. En su informe bienal deslizó la silueta de lo que serán sus poderosas armas de combate en el futuro.

El sitio especializado The Avionist informó que en la página 28 del informe hay una recreación del aparato que está en desarrollo bajo el nombre clave Next Generation Air Dominance (NGAD) – La próxima generación del dominio aéreo -.

US reveals image of fighter that will replace the F-22: The U.S. Air Force has published a report featuring concept art for the ‘Next Generation Air Dominance’ fighter. Most details about the aircraft itself,beyond a rough idea of how it might look, remains a mystery due to the pic.twitter.com/41wmdxogJc

— The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 12, 2021