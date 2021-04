Una adolescente y su novio hispano mataron a su padre e intentaron desmembrar su cuerpo en Las Vegas

La historia de un amor prohibido terminó en uno de los crímenes más horrendos en la Unión Americana.

Una joven de 16 años de Las Vegas y su novio de 18 fueron arrestados en Salt Lake City. Los enamorados se dieron a la fuga después de que asesinaron al padre de la adolescente e intentaron desmembrar el cuerpo. Lar razón es que el padre de la chica se oponía al noviazgo.

Sierra Halseth y Aaron Guerrero fueron arrestados el martes en Utah. Huyeron en auto desde Las Vegas donde supuestamente cometieron el atroz asesinato. Su extradición a Nevada está pendiente, pues son directamente imputados por la muerte de Daniel Halseth.

El viernes por la tarde los bomberos respondieron a una llamada por un incendio en la cuadra 8400 de Dunphy Court, donde encontraron el cuerpo calcinado de Daniel Halseth en la cochera de la casa.

Halseth era un hombre divorciado y padre de otros dos hijos además de Sierra. Trabajaba como consultor de tecnología y estuvo casado con la senadora estatal de Nevada, Elizabeth Halseth.

Las primeras líneas de investigación arrojaron que habrían incendiado a propósito la casa y se dieron a la fuga en el auto de la víctima.

Las autoridades del condado Clark identificaron a la víctima y los exámenes periciales revelaron que el cadáver tiene heridas por armas punzocortantes.

La policía tiene la teoría que Halseth fue apuñalado hasta morir antes de que su hija y su novio hispano incendiaran la casa.

ABC4 reportó que los investigadores descubrieron que la pareja compró una sierra eléctrica, una de mano y otra sierra circular y trató de desmembrar el cadáver, pero finalmente decidieron utilizar un incendio para cubrir su crimen.

Cámaras de videovigilancia de varias tiendas mostraron a los jóvenes comprando el equipo mecánico con el que pretendían cortar en pedazos el cadáver. También adquirieron gasolina y blanqueador.

Los adolescentes robaron el coche de Halseth, dinero y manejaron hasta Salt Lake City, sin contactar a nadie en el camino.

Tanto el joven hispano como Sierra, podrían ser juzgados como adultos en Las Vegas, señalo Daily Mail.

La policía tiene evidencia que Halseth se oponía a la relación de su hija con Guerrero, pues hizo comentarios recientemente acerca que no quería al chico hispano para su hija.

Halseth y la senadora estuvieron casados por 11 años, pero todo terminó con un divorcio forzoso y el sujeto acusado de violencia intradoméstica.

La senadora cambió su apellido a Helgelien cuando se volvió a casar. Ella se preocupó cuando no supo de Halseth por un tiempo, así que llamó a su teléfono sin respuesta. Después contactó a Sierra, quien le dijo que su padre estaba en el baño y su teléfono se había descompuesto.

Helgelien llamó a un amigo para ir a visitar su casa, pero solo se encontró señales de un incendio y manchas de sangre.

La familia emitió un comunicado en la que lamentó la situación: “Él amaba a su familia y fue un padre increíble. Tenemos el corazón roto”.

According to the Clark County Coroner’s Office, 45 y/o Daniel Halseth died of “sharp force injuries.”

His death is ruled a homicide.

His family sent me this statement: pic.twitter.com/F5nCK9b0Cv

— Vanessa_Murphy (@Vanessa_Murphy) April 13, 2021