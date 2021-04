Demi Lovato se siente más guapa cuando no usa ni una gota de maquillaje

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Demi Lovato ha vuelto a demostrar que, a pesar de sus muchas y reconocidas inseguridades con respecto a su físico, sigue inmersa en una cruzada pública contra los cánones de belleza tan estrictos y homogeneizadores que han venido imperando tradicionalmente en la industria del entretenimiento, los cuales acaban imponiendo un alto grado de presión a los más jóvenes a la hora de mostrarse siempre ‘perfectos’ ante los demás.

En su última charla en el programa de la actriz Drew Barrymore, la antigua estrella Disney ha asegurado que ella se ve siempre más “guapa” cuando no tiene ni una gota de maquillaje en su rostro, además de cuando prescinde de las sofisticadas prendas típicas de la alfombra roja para disfrutar de la comodidad de un par de pantalones deportivos. En definitiva, la artista asocia la belleza a la “autenticidad” y a esos momentos en los que se siente plenamente respaldada por sus verdaderos amigos.

“Creo que me siento más guapa cuando tengo la cara lavada, sin maquillaje, y cuando llevo unos pantalones de chándal. Básicamente cuando estoy relajada y con mis amigos. No sé, me siento guapa cuando puedo ser yo misma, con autenticidad, cuando estoy limpia y cómoda”, ha asegurado durante su entrevista con la estrella de Hollywood.

Hay que recordar que, a día de hoy, Demi también libra una importante guerra contra la llamada ‘cultura de la dieta’, la cual está intrínsecamente ligada a esa terrible e insana obsesión por unos estándares de belleza que la artista se ha propuesto erradicar. “Ya no cuento las calorías de las cosas, ya no hago ejercicio como antes. Ni me restrinjo ni hago purgas de ningún tipo y, sobre todo… Ya no vivo mi vida de acuerdo con las normas de la cultura de la dieta”, explicaba con rotundidad en una entrevista reciente.