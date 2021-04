Modric jugará su décima temporada en el Madrid: la renovación está hecha

Luka Modric continuará en el Real Madrid al menos un año más. El croata aceptó la extensión de contrato que Florentino Pérez le presentó, incluyendo una reducción del salario de 10%. La noticia lluega justo después de la clasificación del conjunto merengue a las semifinales de la UEFA Champions League. Así, Modric alcanzará las 10 temporadas como madridista, un verdadero hito.

Luka Modric has agreed a contract extension at Real Madrid through until 2022, reports @diarioas—which will mean the midfielder will complete 10 seasons at the club 🌟 pic.twitter.com/OMtJUBBACy

— B/R Football (@brfootball) April 15, 2021