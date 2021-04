Último minuto: LaMarcus Aldridge se retira inmediatamente de la NBA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A través de una carta publicada en Twitter, LaMarcus Aldridge, estrella de los Brooklyn Nets, anunció su retiro de forma inmediata del baloncesto. ¿La razón? Latidos irregulares en su corazón que lo preocuparon al punto de tomar una drástica decisión justo en la temporada en la que más opciones tenía de alcanzar su primer título.

“En el último partido, jugué sufriendo latidos irregulares. Luego, en la noche, los latidos fueron aun peores, lo cual me hizo preocuparme en demasía“, señala Aldridge al inicio de su misiva.

Al día siguiente le comentó al equipo lo sucedido y fue a un hospital para realizar los chequeos respectivos. Y aunque afirma sentirse bien en estos momentos, también asegura que lo que sintió con su corazón aquella noche del 10 de abril ante Los Angeles Lakers es una de las cosas más terroríficas que ha experimentado.

Sean Marks, gerente general de Brooklyn Nets, emitió un comunicado respaldando la decisión de Aldridge: “La organización de los Nets apoya completamente la decisión de LaMarcus, y aunque valoramos el aporte que nos ha dado durante su estadía en Brooklyn, su salud y su bienestar son, por mucho, más importantes que el baloncesto“.

Añadió que el ala-pivot oriundo de Dallas, Texas, tomó su decisión tras consultar con numerosos expertos.

Statement from our GM Sean Marks on the retirement of LaMarcus Aldridge: pic.twitter.com/3WKRJgAmpn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 15, 2021

Aldridge: el retiro más inesperado

“He tomado la decisión de retirarme de la NBA. Por 15 años, he puesto al baloncesto primero, ahora es tiempo de poner mi salud y mi familia de primero“, acotó el siete veces All Star de la NBA.

Le agradeció a Portland, equipo que lo seleccionó en el draft y ciudad en la que más tiempo vivió, a San Antonio, su penúltimo equipo, y por supuesto, a Brooklyn, ciudad que lo recibió con los brazos abiertos y la ilusión de alcanzar la gloria.

Su firma con Brooklyn fue oficial el 28 de marzo de 2021. No logró llegar al mes de participación con el conjunto dirigido por Steve Nash, lo cual es una gran pena. Disputó cinco encuentros, promediando 12.8 puntos y 4.8 rebotes. Su mejor partido fue ante New Orleans Pelicans, equipo al que le anotó 22 unidades.

En los últimos dos partidos, ante Minnesota Timberwolves y Philadelphia Sixers, fue colocado en la lista de inactivos. Hoy conocemos la lamentable razón.

En postemporada jugó 72 partidos, todos como titular, y promedió 20.8 puntos, 8.5 rebotes, 1.7 asistencias y 1.4 bloqueos. Con 35 años aún exhibía un nivel de calidad para mantenerse en la élite del baloncesto.

LaMarcus Aldridge es uno de los 25 jugadores en la historia de la NBA en sumar más de 19,000 puntos y más de 8,000 rebotes.

LaMarcus Aldridge is one of only 25 players in NBA history with 19,000+ career points and 8,000+ career rebounds. A 7x All-Star and 5x All-NBA. Hell of a career. pic.twitter.com/CLqqVFVNn2 — StatMuse (@statmuse) April 15, 2021

“Tú nunca sabes cuando algo llegará a su final, así que asegúrate de disfrutarlo cada día. Yo verdaderamente puedo decir eso“, concluyó con emotividad LaMarcus.