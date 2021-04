VIDEO: Manifestantes en Minnesota por muerte de Daunte Wright atacan con botellas y huevos a equipo de CNN

Algunos de los manifestantes que reclaman justicia por la muerte en Minnesota de Daunte Wright a manos de una oficial de la policía en Brooklyn Center la emprendieron contra el equipo de prensa de CNN que cubría las protestas en el exterior de la referida comisaría este miércoles.

Los involucrados atacaron al grupo de periodistas verbalmente y con botellas de agua y hasta huevos en el cuarto día de manifestaciones como resultado del asesinato de Wright, que muchos consideran fue resultado del exceso de fuerza por parte de la Policía.

La trifulca inició cuando dos mujeres se acercaron al reportero Miguel Márquez para exigirle que cubrieran una protesta en el otro lado de la calle en lugar de enfocarse en la presencia de agentes que custodiaban la estación policial, según el informe de Washington Examiner que contaba con un reportero destacado en el lugar.

Márquez intentó conversar con las mujeres, pero otros participantes de la movilización se sumaron a los cuestionamientos al equipo de noticias y le gritaron que abandonaran la zona.

Man part of CNN crew for CNN reporter @miguelmarquez was hit in the head by a protester at the #BLM protest in Brooklyn Center, Minn. He falls to the ground from the assault. #antifa pic.twitter.com/vfD5SZsZtb

En medio del intercambio, uno de los trabajadores de la cadena fue golpeado en la cabeza con una botella de agua, lo que provocó que cayera al suelo. Aunque algunos de los presentes pidieron asistencia médica para el afectado, este indicó que todo estaba bien.

Mientras, el grupo abandonaba la escena en una van, varias personas lanzaron huevos al vehículo.

“¿Qué hicieron ellos?”, se le escucha a un testigo cuestionar en el video.

“CNN está siendo unos perros”, opinó uno.

Posteriormente, por medio de un tuit en su cuenta en la red social, Márquez agradeció la preocupación de algunas personas por la seguridad de la prensa a raíz del incidente.

My team and I are fine and I appreciate your concern. I hope for equal justice under the law and will continue to report on this vital story as it unfolds.

“Mi equipo y yo estamos bien y apreciamos su preocupación. Yo espero igual justicia ante la ley y continuaré reportando sobre esta vital historia a medida que se desarrolle”, lee el mensaje en Twitter.

En algunas instancias las manifestaciones se han tornado violentas con protestantes incendiando propiedad incluso delante de la comisaría en Brooklyn Center.

En una entrevista con CBS este martes, el alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, dijo que las autoridades respetarán y garantizarán el derecho a la protesta pasiva.

“Nosotros nos vamos a asegurar que lleguemos al fondo de este caso. Nosotros nos vamos a asegurar que se haga justicia. Nosotros también vamos a proteger el derecho de la gente de reunirse pacíficamente”, indicó en el intercambio este martes.

El funcionario, con raíces liberianas, alertó de la posibilidad de que elementos externos se infiltren en las protestas para afectar el foco de la movilización.

Some outside elements may be planning to show up to infiltrate peaceful protesters and cause mayhem, we will not allow that. We ask folks to protest peacefully then please go home before the curfew goes into effect this evening.

Daunte Wright’s death will not be exploited.

“La muerte de Daunte Wright no será explotada. Algunos elementos externos podrían estar planeando presentarse para infiltrarse entre los manifestantes pacíficos y causar alboroto, nosotros no vamos a permitir eso. Le pedimos a la gente que protesten pacíficamente, luego por favor vuelvan a sus casas antes de que el toque de queda entre en efecto en la noche”, lee un mensaje de Elliott en su cuenta de Twitter.

Un toque de queda permanece activo entre las 10 p.m. y 6 a.m.

By this proclamation a city-wide curfew in Brooklyn Center will go into effect this evening starting at 10pm – 6am tomorrow.

Please ensure you’re getting home safely in a timely manner before the curfew goes into effect. pic.twitter.com/SeIams2rgl

— Mayor Mike Elliott (@mayor_elliott) April 13, 2021