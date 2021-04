Chrissy Teigen regresa a Twitter tras anunciar que se retiraría definitivamente: “Se siente terrible silenciarse a uno mismo”

Chrissy Teigen regresó a Twitter después de anunciar hace tres semanas que había terminado definitivamente con la plataforma de redes sociales donde tiene 13.7 millones de followers.

“Resulta que se siente TERRIBLE silenciarse a uno mismo y dejar de disfrutar de las carcajadas al azar a lo largo del día y perder como 2000 amigos a la vez”, tuiteó Teigen este viernes, 16 de abril, por la mañana.

turns out it feels TERRIBLE to silence yourself and also no longer enjoy belly chuckles randomly throughout the day and also lose like 2000 friends at once lol

