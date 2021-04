George W Bush criticó la posición antiinmigrante de los republicanos

El ex presidente George W Bush ofreció este martes su primera entrevista en tres años y entró al álgido debate por el tema migratorio en los Estados Unidos.

En conversación con “Today” de NBC, el republicano se dijo preocupado por la retórica antiinmigrante de su partido y calificó su posición de “aislacionista, proteccionista y hasta cierto punto, nativista”.

“Tenemos un país hermoso, pero no es hermoso cuando condenamos, insultamos a personas y asustamos a la gente sobre la inmigración”, agregó quien fuera presidente entre 2001 y 2009.

Watch @hodakotb’s full interview with former President George W. Bush on immigration, his friendship with former first lady Michelle Obama, the Jan. 6 siege of the U.S. Capitol, and his new book, “Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants.” pic.twitter.com/DiktIhhKTo

— TODAY (@TODAYshow) April 20, 2021