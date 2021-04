Ladrones saquearon boutique Alexander McQueen en Nueva York: se llevaron $70 mil en bolsos de lujos

Otra tienda de lujo fue robado en Manhattan (NYC), esta vez la boutique de la firma Alexander McQueen en Madison Avenue.

Los ladrones rompieron el vidrio frontal de la tienda en la prestigiosa zona comercial de Manhattan la madrugada del domingo y se llevaron bolsos de lujo por un valor total de aproximadamente $70,000 dólares, dijo el NYPD.

Dos personas ingresaron a la boutique en 747 Madison Avenue alrededor de la 1 a.m. del domingo, según el reporte. Se apoderaron de unas 30 carteras, que pueden venderse por $4,000 dólares o más cada una.

La tienda también fue saqueada y la policía estaba buscando imágenes de vigilancia. No se han anunciado arrestos ni detalles de los sospechosos, apuntó New York Post.

En los últimos meses se han cometido robos similares en tiendas de lujo en Manhattan, especialmente en Madison Avenue y SoHo, incluyendo dos boutiques Balenciaga y una Chanel. En éste último caso, el ladrón fue detenido en Florida porque presumió en las redes sociales lo que había ultrajado.

Here we go again …

Thieves smashed the front glass of the Alexander McQueen store on Madison Avenue in Manhattan early Sunday and made off with about $70,000 worth of designer handbags. https://t.co/T5xxJE9JQQ

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) April 18, 2021