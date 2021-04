“No tengo autoridad”: juez lamenta liberar a latino que empujó a asiático en el Metro sin saber que era policía, debido a reforma penal de Nueva York

Ricardo Hernández, el hombre acusado de intentar empujar a un policía encubierto asiático a las vías del Metro de Nueva York en Queens, fue liberado sin fianza, porque como afirmó el juez “Tengo las manos atadas” debido a la reforma penal.

Hernández, de 32 años, enfrenta tres cargos de crímenes de odio en el ataque al policía encubierto en una plataforma del subterráneo en Long Island City alrededor de las 5:30 p.m. el sábado. Al día siguiente quedó libre, aunque tiene al menos 12 arrestos previos en su haber.

En la lectura de cargos de Hernández por el crimen de odio, el juez Louis Nock de la Corte Suprema de Queens dijo que las medidas de reforma de la fianza del estado le impedían mantener a Hernández en la cárcel.

“Mis manos están atadas porque bajo las nuevas reglas de fianza, no tengo absolutamente ninguna autoridad o poder para fijar una fianza a este acusado por este presunto delito”, se quejó el juez. Según las polémicas medidas aprobadas el año pasado, los ataques que no causan lesiones están exentos de fianza en Nueva York, acotó New York Post.

A la reforma penal se la acusado por el incremento del crimen en NYC desde el año pasado, además de la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles.

La de Hernández fue una nueva detención en sólo semanas por parte del nuevo equipo de oficiales encubiertos como parte del Grupo de Trabajo de Crímenes de Odio de NYPD. Ya desde agosto la policía de Nueva York creó un grupo de trabajo especial para atender el aumento de los aparentes crímenes de odio contra los asiáticos, informando que la mayoría de esos incidentes se clasifican como “motivados por coronavirus”, lo que significa que el agresor se refirió a la pandemia de alguna manera durante el ataque.

En un caso aún más grave de aparente impunidad, dos adolescentes de 16 y 17 años que fueron acusados de intento de asesinato por presuntamente dispararle a un hombre la semana pasada fueron liberados sin fianza en sus comparaciones en el Tribunal Penal de Queens (NYC), reportó New York Post.

Los dos menores sospechosos fueron arrestados después de que uno de ellos supuestamente le disparara a un hombre de 45 años en el muslo, en medio de una discusión en el Hotel Pergola en el vecindario Jamaica, alrededor de las 4:30 p.m. el jueves 15 de abril.

Nearly impossible to #StopAsianHate when perpetrators of these hate crimes are immediately released.

Just like George Gascon, these DAs are only interested in the rights of criminals https://t.co/W2xD8dEmDP

— Kevin Dalton (@NextLAMayor) April 19, 2021