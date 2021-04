Zidane no se mojó y regateó a la Superliga: “No te voy a dar mi opinión”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El mundo del fútbol se sacudió este fin de semana por el comunicado que lanzaron 12 de los clubes más poderosos e históricos del mundo con la creación de la Superliga Europea. Real Madrid, más ganador de la Champions de la UEFA, es el impulsor y Zidane regateó el tema como en sus mejores días de jugador.

“No te voy a dar mi opinión. Igual decís que no me mojo y es verdad, porque lo que a mí me gusta es entrenar”, dijo en la rueda de prensa de este martes. “Es una cuestión de una persona, del presidente, yo estoy pendiente del partido, no estoy para hablar de eso. No es mi trabajo”.

Con su respuesta fue enfático y no quiso meterse en lugares que quizá no le corresponde, como sí lo hicieron Marcelo Bielsa o Jurgen Klopp.

Sobre una posible sanción de la UEFA a los equipos fundadores de la Superliga tampoco opinó: “Nosotros no hablamos de eso en el vestuario. Nosotros tenemos un partido para hacerlo bien”.

Este miércoles visitarán al Cádiz y urge un triunfo en la Casa Blanca para no comprometer sus intenciones de ganar La Liga española.

¿Pensar solo en la Champions League?

El empate contra el Getafe alejó al Madrid del Atlético a tres puntos, y acercó al Barcelona a solo uno. Por eso le han preguntado a Zidane sobre la posibilidad de pensar solo en Champions League debido al desgaste físico.

“No estoy de acuerdo. Llevamos ocho meses y ha pasado de todo. Yo estaba en la calle, los jugadores no valían nada… Y eso nunca es así. Lo importante es que hay vida. Estamos compitiendo, que es lo que nos gusta, y vamos a competir todo hasta el último día. Pase lo que pase, vamos a competir hasta el último día. No sé si vamos a ganar, pero le vamos a meter toda la fuerza. Nos anima la competición”, declaró.

Recuperó para este partido a Carvajal, Nacho, Varane y Casemiro. No estarán Hazard ni Toni Kroos.