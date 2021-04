Alerta: hasta 6 pulgadas de nieve esperan hoy en zonas de Nueva York, en plena primavera

Partes del estado Nueva York podrían quedar cubiertas con hasta medio pie (seis pulgadas) de nieve esta mañana, pronosticaron expertos del clima, un gran contraste mientras NYC disfrutó ayer una temperatura más similar a la víspera del verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió ayer un pronóstico de “clima peligroso” para grandes franjas del centro y oeste de Nueva York en previsión de una ola de frío fuera de temporada, cuando ya estamos casi a finales de abril.

El mal tiempo se esperaba desde anoche con fuertes lluvias, vientos y posibles tormentas eléctricas previstas para las regiones del Valle de Hudson, la ciudad de Nueva York y Long Island, según Accuweather. También los meteorólogos advirtieron de una buena posibilidad de que nieve y fuertes lluvias cayesen en el oeste del estado Nueva York y las regiones de Finger Lakes, fronterizas con Canadá.

Particularmente, en la ciudad de Nueva York se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas hoy, con vientos de hasta 28 mph, una sensación térmica de 63F (17C) en el día y una noche muy fría que podría llegar a 20F (-7C). El resto de la semana la temperatura comenzaría a subir y no hay más pronóstico de lluvia hasta el domingo.

Las autoridades advirtieron que las carreteras podrían ser peligrosas esta mañana, debido a condiciones fangosas y resbaladizas y posibles árboles caídos. “Otra ronda de tiempo potencialmente severo se abrirá camino hacia el estado de Nueva York (hoy), con fuertes nevadas en las regiones del oeste de Nueva York y Finger Lakes durante las horas de la mañana y posibles tormentas eléctricas severas en la región de la capital y Mid-Hudson más tarde”, dijo ayer el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado.

“He ordenado a las agencias estatales que sigan de cerca este sistema meteorológico y se aseguren de que estemos preparados para respaldar cualquier solicitud de los gobiernos locales”, agregó Cuomo, citado por New York Post. “Animo a todos los neoyorquinos a que conduzcan con seguridad, especialmente si viajan mañana por la mañana”.

El pronóstico frío sorprende luego de que todo indicaba que la primavera se había instalado en la ciudad: luego de un febrero muy frío, marzo de 2021 tuvo una temperatura general por encima del promedio registrado históricamente ese mes en NYC y muchos salieron a la calle en pantalones cortos.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

A strong storm will move through the Northeast tonight – Wednesday night. Areas to the left of the storm track will see some spring snow. To the right of the storm track, a line of thunderstorms is expected to develop Wednesday, some of which could produce damaging wind gusts. pic.twitter.com/s4OZ0zGa2r

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) April 20, 2021