Clima extremo con más récords: luego de un febrero gélido, marzo ha sido más caliente de lo normal en Nueva York

Marzo de 2021 ha tenido hasta ahora una temperatura promedio de 42.6 F grados (6C) en Central Park, eso es más de 4 grados F por encima del promedio registrado históricamente este mes en NYC.

La cifra sorprende, considerando que apenas acabamos de salir de uno de los inviernos más fríos que se recuerden en EE.UU., con temperaturas históricas bajo cero, cortes de energía para millones de ciudadanos y más de dos docenas de muertes. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), entre el 11 y el 16 de febrero se batieron 62 récords de temperatura mínima fría diaria de todos los tiempos en el país.

Pero nada es eterno y la primavera llegó con un rápido contraste, al menos a NYC, donde hoy la sensación térmica ronda los 75F (23C) y también se espera buen clima mañana sábado.

“Es casi un récord de temperatura alta”, dijo ayer a New York Post el meteorólogo principal de AccuWeather, Paul Walker, sobre el calor de principios de esta primavera.

Pero será fugaz. El mercurio caerá el domingo, cuando se espera lluvia y temperaturas entre un máximo de 59F (15C) y un mínimo de 44F (7C). Y el lunes bajaría aún más, con vientos, aunque sin precipitaciones.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

The forecast has been updated. We're now thinking it could be even a little warmer than previously thought, particularly across parts of Long Island and Connecticut. #NJwx #NYwx #CTwx #NYCwx #LoHudWx #LIwx pic.twitter.com/AN6aouiNRT

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 26, 2021