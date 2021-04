Andrew Yang sigue liderando encuestas a la alcaldía de Nueva York, aunque sin apoyos sindicales

Mientras sus contrincantes han sumado apoyos de diversos sindicatos, el empresario y ex aspirante presidencial Andrew Yang sigue liderando las preferencias de los electores Demócratas de cara a las primarias de junio, donde tradicionalmente el ganador termina siendo el nuevo alcalde de Nueva York a ser formalmente electo en noviembre.

De acuerdo a la últimas encuesta, realizada por NY1 News e Ipsos del 1 al 15 de abril, Yang ha construido una ventaja considerable en la concurrida carrera a las venideras primarias. El sondeo encontró que 22% por ciento de los probables votantes nombrarían al empresario de origen asiático como su primera elección. En segundo lugar se ubicó el presidente del condado Brooklyn, Eric Adams, con 13%; seguido del Contralor Scott Stringer (11%), por varios meses considerado favorito para ganar.

Ningún otro candidato obtuvo más del 10% como “primera opción” y los indecisos se mantienen en un elevado número (26%). La encuesta representa “buenas noticias” para Stringer, pues superó por poco a Adams y Yang como la segunda preferencia de los votantes primarios, sumando 14% en comparación con el 13% de Yang.

Todo podría cambiar si ninguno logra superar el 50%, ya que este año por primera vez se usará el nuevo sistema de “votación por clasificación” en NYC, aunque el mismo es desconocido por la mayoría de los electores. Esa novedad comicial podría ser un inconveniente en las primarias del 22 de junio, según han advertido otros sondeos.

Nacido en Schenectady (NY) de inmigrantes taiwaneses, Yang sería el primer alcalde de origen asiático de NYC. Aunque algunos ya se han retirado, en un momento hubo 57 aspirantes por diversos partidos e independientes a la alcaldía, considerado el segundo cargo de elección más importante en EE.UU. detrás de la presidencia. La lista actualizada de los pre candidatos -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

Bajo la nueva modalidad, a los votantes Demócratas y Republicanos se les pedirá que eligan cinco opciones principales durante la ronda primaria. Si nadie obtiene más del 50% de las preferencias, se elimina al candidato del último lugar y se redistribuyen sus votos. Esa técnica se repite hasta que alguien logre una mayoría mínima sobre el 50%.

La medida busca evitar que se repitan casos como el de 2013, cuando Bill de Blasio llegó a la Alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el partido Demócrata en la ciudad votaron por él en las primarias de ese año. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia de su partido.

El proceso de “segunda vuelta instantánea” comenzará siete días después del próximo 22 de junio para esperar a que lleguen las boletas electorales ausentes y militares. Este video del grupo de reforma “Fair Vote” explica el proceso y sus alegadas ventajas.

Nine weeks away from the decisive Democratic New York City mayoral primary, and voters are shrugging their shoulders on who to vote for, according to a Siena College/AARP poll released Monday.https://t.co/Us3FrUvDlv

— amNewYork (@amNewYork) April 19, 2021