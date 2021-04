Fernando Tatis Jr. es el latino con mejor rating en el videojuego MLB The Show, conoce los demás

El dominicano Fernando Tatis Jr., pelotero sensación de los San Diego Padres, se convirtió en el latinoamericano mejor rankeado en el videojuego oficial de las Grandes Ligas de beisbol: MLB The Show 21. Además, el dominicano es imagen oficial del juego para esta nueva temporada.

Tatis Jr. viene de firmar el tercer contrato más lucrativo en la historia del beisbol. Ganará: por año: $24,285,714 millones; por mes: $2,023,809 millones; cada día: $67,460 dólares; por hora: $2,810 dólares; por minuto: $46. Un total de $340 millones de dólares por 14 años.

Y ahora MLB The Show le otorgó un ratig de 95, para ser el sexto más alto de todo el juego. Por encima de otros latinos como Juan Solo (95), Ronald Acuña Jr. (94) y Yasmani Grandal (91).

“¡MLB The Show 21 ya está disponible! El juego ha cambiado. Vea cómo Fernando Tatis Jr. juega a su manera en el juego. Fuerte, orgulloso y furioso”, escribieron en las redes del videojuego.

MLB The Show 21 is available now! The game has changed. See how Fernando Tatis Jr. plays his way in-game. Loud, proud, and furious. Buy it now: https://t.co/237qaCg09t#MLBTheShow pic.twitter.com/8XcZGRrS6C

— MLB The Show (@MLBTheShow) April 20, 2021